محمد بن سليم يرشح الفلاسي للجنة الدرفت بالاتحاد الدولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رشح محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة رئيس اتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الإماراتي محمد خليفة الفلاسي للانضمام إلى عضوية لجنة الاتحاد الدولي للسيارات لرياضة الدرفت ليكون الممثل الإماراتي الثاني في أحد لجان الاتحاد الدولي للسيارات بعد مواطنه أحمد محمد هلال الكعبي عضو لجنة سباق السيارات.

وجاء الترشيح في إطار دعم محمد بن سليم الدائم للكوادر الوطنية في كافة الهيئات الدولية لرياضة السيارات والدراجات النارية على الصعيدين الدولي والقاري، وذلك لاحتلال المكانة المرجوة التي تليق بإمكانيات وقدرات أبناء الإمارات في تفعيل اللجان الدولية الخاصة برياضة السيارات كافة.