بطولة فزاع للبوتشيا تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم بنادي دبي لأصحاب الهمم، منافسات النسخة الخامسة لبطولة فزاع الدولية للبوتشيا «بطولة العالم المفتوحة» التي تقام بمشاركة 106 لاعبين ولاعبات من 22 دولة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة عدد من أصحاب المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي بحسب فئتهم وهم: واتسامو هودبرادت ووراوت سينجامبا وواتشبورن فونجسا وبورنشوك لاربين من «تايلاند» وهيدتاكا سوجيمورا من «اليابان» وروبرت ميزك من«سلوفاكيا» وجريجرويوس بولي من «اليونان» ودانيل مايكل من «أستراليا» وبوريس نيكولاي من «ألمانيا» إلى جانب الثنائيات والفرق القادمة من هونج كونج وتايلاند واليابان وسلوفاكيا وهولندا التي تتنافس في فئات الزوجي والفرقي.

وتأتي هذه المشاركة لنخبة الأبطال العالميين لتشكل فرصة للاعبي ولاعبات الإمارات للتنافس معهم واكتساب المزيد من الخبرة حيث يمثل الدولة في الحدث كل من صالح العليلي وعائشة الشامسي وعائشة المهيري ورئيسة الفلاسي من نادي دبي لأصحاب الهمم وطه الياسي وخالد المراشدة من نادي خورفكان للمعاقين ورانيا صالح من نادي الثقة للمعاقين وأحمد الشامسي وبدر الشامسي من نادي العين للمعاقين.

واعتبر ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم أن هذه النسخة التي تستمر حتى 20 ديسمبر الجاري تعد واحدة من الأقوى على صعيد التنافس الفني بالنظر لعدد المشاركين والأهم مستوياتهم مع حضور المصنفين الأوائل في الفئات ال4 الرئيسية للبطولة.