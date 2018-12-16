«بو دو بولون» يُحرز لقب سباق كأس حمدان بن راشد آل مكتوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أحمد مصطفى

حقق الجواد «بو دو بولون» لأحمد غليطة المهيري بقيادة الفارس سعيد المزروعي، لقب الشوط الخامس الرئيسي لسباق كأس حمدان بن راشد آل مكتوم، المقام ضمن موسم سباقات نادي الشارقة للفروسية والسباق، وذلك بعدما قطع مسافة الشوط البالغة 1700 متر في زمن قدره 1:48:79 دقيقة.

بلغت جوائز هذا الشوط 100 ألف درهم، تنافس عليها 16 جواداً من الخيول المهجنة، ضمن التصنيف بعمر ثلاث سنوات فأكبر. وأقيمت منافسات السباق أمس، بنادي الشارقة للفروسية والسباق، بمشاركة 88 جواداً تنافسوا على جوائز قدرها 300 ألف درهم، من خلال ستة أشواط مختلفة.

وحقق الجواد «انفنسيبل سترايك» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، المركز الثاني بقيادة الفارس «ريتشارد مولن»، فيما جاء بالمركز الثالث الجواد «نائب» لحمدان المنصوري بقيادة الفارس كونور بيسلي.

وتوج الفائزين في هذا الشوط الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، الذي شهد السباق، إلى جانب حضور سلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وفي منافسات الشوط الأول شوط (لونجين دوليس فيت)، المخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة المبتدئة، من إنتاج دولة الإمارات العربية، بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1200متر، الذي بلغت جوائزه 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً، مع وجود خيلين على الاحتياط، حقق الجواد «جاب جازمة» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، لقب الشوط، وذلك بقيادة الفارس «رويستون فرنش»، فيما حقق الجواد «إيه إف تغازل» لخالد خليفة النابودة المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث الجواد «جاب عريقة» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

واستطاع الجواد «إيه إف مزار» لخالد خليفة النابودة، أن يحقق لقب الشوط الثاني، وهو شوط مجموعة لونجين ماستر، مخصص للمهور والفحول المخصية العربية الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة، بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1200متر، وبلغت جوائزه 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً، مع وجود 3 خيول على الاحتياط.

وحقق المركز الثاني الجواد «جاب ملاوح» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، فيما جاء بالمركز الثالث الجواد «جاب العفريت» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

وفي منافسات الشوط الثالث، وهو شوط مجموعة لونجين ريكورد المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئية، بعمر أربع سنوات فقط، لمسافة 1200متر، والبالغة جوائزه 40 ألف درهم، بمشاركة 9 جياد فقد حقق الجواد «إيه إف مثايل» لخالد خليفة النابودة المركز الأول، فيما تمكن الجواد «مهيمن» لفريق «بايرلي» من تحقيق المركز الثاني، وجاء خلفه بالمركز الثالث الجواد «إيه إف طايش» لإسطبلات ليوا.

وتمكن الجواد «جاب الثريا» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، من تحقيق المركز الأول للشوط الرابع، وهو شوط مجموعة لونجين ريكورد المخصص للخيول العربية الأصيلة، من إنتاج دولة الإمارات العربية بعمر أربع سنوات فأكبر، ضمن التصنيف لمسافة 1000متر، بجوائز بلغت 40 ألف درهم، بمشاركة 15 جواداً.

وتمكن الجواد «قانون» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، من تحقيق المركز الثاني، وجاء الجواد «إي إس نهاوند» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي في المركز الثالث.

وفي منافسات الشوط السادس، شوط مجموعة لونجين ماستر المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بعمر أربع سنوات ضمن التصنيف، لمسافة 2000 متر بجوائز وصلت إلى 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، حقق الجواد «سيكريت سنتينل» لمزرعة فورتا المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الجواد «إيه إف طراحة» لخالد خليفة النابودة، وجاء بالمركز الثالث الجواد «إيه إف المحلب» لخالد خليفة النابودة أيضاً.