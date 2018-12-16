شرطة أبوظبي تستعد لمهرجان الظفرة لمزاينة الإبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعدت شرطة أبوظبي لتأمين فعاليات الدورة ال 12 لمهرجان الظفرة لمزاينة الإبل، الذي ينطلق غداً الاثنين في مدينة زايد وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة ويتضمن عشرات الفعاليات التراثية والمسابقات.

وأوضح العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، أن المديرية تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الهادفة التي تقام في منطقة الظفرة، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية والإسهام في إنجاح المهرجان عبر تطوير أساليب التواصل مع الجمهور.وعلى خط آخر، تشارك «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات كراع وشريك استراتيجي للدورة الحالية من مهرجان الظفرة السنوي، وذلك تماشياً مع حرصها الدائم في الحفاظ على المظهر الجمالي والصحي لمنطقة الظفرة بوجه عام ولمنطقة المهرجان على وجه الخصوص.