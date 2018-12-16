البلوشي يهدي إسطبلات الدربي لقب سباق الوثبة للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج الفارس سعيد صالح عبدالله البلوشي بطلاً لسباق الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة للقدرة الذي أقيم أمس بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي أبوظبي للفروسية، على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة، والذي تنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية بدعم من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

شارك في السباق 102 فارس وفارسة من جميع الإسطبلات الخاصة على مستوى الدولة لمسافة 100 كم تم تقسيمها على مدى 4 مراحل، وتم منح الفائزين الثلاثة الأوائل 3 سيارات دفع رباعي مقدمة من قرية الوثبة العالمية للقدرة.

وجاء تتويج البلوشي بطلاً على صهوة الجواد «سي كولمبو» من إسطبلات الدربي نتيجة نجاحه في استغلال الاستراتيجية الجيدة التي انتهجها في مراحل السباق الأربع والتي ارتكزت على عدم الضغط على جواده في المرحلة الأولى، ليعود ليرفع من سرعته ويتصدر المرحلة الثانية والثالثة والأخيرة ليتوج بطلاً بجدارة بزمن إجمالي 3:42:30 ساعة بمعدل سرعة إجمالي 26:96 كم في الساعة.

وتلاه في المركز الثاني الفارس خليفة محمد سعيد الخييلي على صهوة الجواد «سليفر دي لاردو» من إسطبلات الخييلي للقدرة، بزمن إجمالي 3:42:48ساعة بمعدل سرعة 26:93 كم في الساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم مبارك المري على صهوة الفرس «ماتيا دي كالون» من إسطبلات بن حم للقدرة بزمن إجمالي 3:47:53 ساعة بمعدل سرعة 26:32كم في الساعة.

وأعرب بطل السباق عن سعادته بتحقيق الفوز ووضع خيول إسطبلات الدربي في الصدارة، مشيراً إلى أن هذا الفوز هو الأول له في الموسم، وسبق له أن حقق المركز الثاني في الموسم الماضي، وأكد البلوشي أن السباق كان صعباً وتميز بالسرعة منذ انطلاق المرحلة الأولى وحتى المرحلة الأخيرة، مبيناً أن جاهزية جميع الإسطبلات للفوز بالمراكز الأولى ساهمت في رفع مستوى المنافسة.

وأشار البطل إلى أن توجيهات المدرب كانت ترتكز على البقاء مع الخيل بأداء متوازن، وقال: الجواد كان مرتاحاً في كل مراحل السباق، وجاهزيته كانت أحد عوامل الفوز الذي أكمله في وضعية جيدة ومازال لديه قدرة على العطاء والقادم أفضل بالنسبة له من خلال المشاركات المقبلة.

وفي ختام السباق توج عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، رئيسة السباقات النسائية والفرسان المتدربين بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي، بتتويج الفائزين.

وتقدم عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية بالشكر للقيادة الرشيدة، على ما تقدمه من دعم لرياضة الفروسية عامة وسباقات القدرة خاصة مما كان له الأثر الواضح في الطفرة التي حققتها تلك الرياضة والسمعة العالمية التي اكتسبها فرسان الإمارات.

وعن السباق أكد النعيمي أنه جاء مميزا وكان ناجحاً مبيناً أن التزام الفرسان بالقوانين هو الذي أوصل الفرسان لتحقيق نتائج جيدة وأكد عدم وجود إصابات أو مخالفات.

هذا وأكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتنظيم سباقات لملاك الإسطبلات الخاصة ووضع نظام التسعيرة كان له مردوده الإيجابي على الملاك من خلال زيادة اهتمامهم بخيولهم والحرص على تجهيزها وإعدادها بالصورة اللائقة لتحقيق الفوز معنويا وكذلك ماديا من خلال استفادتها بالتسعيرة، وعن السباق أكدت أنه جاء مميزا من كافة جوانبه التنظيمية والفنية، وأشادت بالتزام المشاركين في السباق والتزامهم بالنظم واللوائح.