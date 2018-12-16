الأهلي يهدر فوزاً قياسياً على جيما الإثيوبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



اقترب الأهلي المصري خطوة لا بأس بها من التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب 2 -صفر على ضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبي في ذهاب دور ال32 للمسابقة القارية.

افتتح ناصر ماهر التسجيل للأهلي مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وأهدر الأهلي، الذي حصل على المركز الثاني في نسختي البطولة الماضيتين، عددا وافرا من الأهداف خلال الوقت المتبقي من المباراة، كان كفيلا بتحقيقه فوزا قياسيا.

وأبدى محمد يوسف المدير الفني للأهلي، رضاه عن الفوز، مؤكدا أنه كان يطمح لزيادة الغلة التهديفية، إلا أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة.

وقال محمد يوسف: «ما زال هناك مباراة العودة التي سنستعيد فيها عددا من اللاعبين المصابين، وإهدار الفرص سببه فقدان التركيز من البعض، والبعض الآخر يحتاج للعمل على نفسه بشكل فردي».

وكشف يوسف أن سبب عدم الدفع بوليد سليمان بشكل أساسي في مباراة جيما، هو معاناته من بعض الآلام على مدار الفترة الماضية، وهو يخضع لبرنامج علاجي بالتزامن مع مشاركته في عدد قليل من الدقائق في المباريات، وطمأن يوسف جماهير الأهلي، مؤكدا أن شريف إكرامي شعر ببعض الآلام البسيطة، فيما تعرض حسام عاشور لإصابة في الأنكل.

على صعيد آخر، عقد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في شرم الشيخ، عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، وعرض خلال الجلسة تصوره لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب.

واقتربت مصر من الفوز بتنظيم البطولة، بالتزكية، بعدما تخلفت جنوب إفريقيا عن إرسال التعهد الحكومي، لاستضافة البطولة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن جنوب إفريقيا أرسلت رغبة إلى الكاف لتنظيم البطولة، لكنها لم ترسل التعهد الحكومي، حتى الآن، وفي حالة عدم إرسال التعهد خلال الساعات المقبلة، فهذا يعني فوز مصر بالتزكية، وكانت مصر أرسلت أمس الأول الجمعة التعهد الحكومي للكاف لاستضافة البطولة.

وتضمن تصور اتحاد الكرة بشأن تنظيم واستضافة البطولة، أن تقام مجموعتان في القاهرة، ومثلهما في الإسكندرية، على أن يستضيف ملعبا برج العرب والإسكندرية مباريات كل مجموعة، كما ستقام مجموعة في الإسماعيلية وأخرى في بورسعيد، لاسيما أن البطولة ستقام من 6 مجموعات، بعد قرار زيادة المنتخبات المشاركة إلى 24 فريقاً.