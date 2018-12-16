فريد علي: «المدير» بينيت يتدخل في قرارات حكم الفيديو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

فجر فريد علي الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم في قناة أبوظبي الرياضية مفاجآت من العيار الثقيل حول الآلية التي يتم العمل بها في تطبيق تقنية الفيديو «الفار»، والقرارات التي يتدخل بها المدير الفني للحكام (البريطاني ستيف بينيت).

وقال فريد علي «المسؤول في عربة الفيديو تدخل مع حكام الفيديو من أجل عدم تعديل قرار طرد اللاعب علي مبخوت».

وأوضح أن مراقب الفيديو من واجباته تسجيل الإيجابيات والسلبيات، دون أن تكون له صلاحية التدخل في القرارات أو مناقشة القرارات مع الطاقم، على أن يتم عرض الإيجابيات والسلبيات لاحقا، والذي حصل العكس بعدما تدخل مرات عدة وصلت إلى 3 قرارات تدخل بها المدير الفني، منها طرد لاعب شباب الأهلي لوفانور في مباراة بني ياس، إلا ان المدير الفني أشار لهم بعدم التدخل»، ومضى يقول «لجنة الحكام تعرف ما يحصل».

كلام فريد علي الجريء نزل مثل الصاعقة على رؤوس الجميع، حتى بات حديث الساعة في الشارع الرياضي، بعدما كشف حجم العيوب والأخطاء الفنية التي تحصل في قطاع التحكيم دون أن تجد من يتدخل لتعديل المسار أو تصحيح الأخطاء التي باتت لا تحتمل، سواء على مستوى القرارات (رغم تطبيق تقنية الفيديو)، أو حتى على مستوى تعيين الحكام أسبوعياً لقيادة مباريات دوري الخليج العربي.

اتحاد الكرة الذي استمع إلى كلام فريد علي، وقف مذهولاً، وإن كان يتوقع أن يقوم بخطوات تنفيذية لكشف المستور، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، من خلال بعض القرارات التي ستصدر في الساعات القادمة.

وكشف محمد اليماحي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة في حديث ل«الخليج الرياضي» أن الجميع سمعوا ما ذكره الحكم الدولي السابق عبر الشاشة، ولا شك أن هناك خطوات سيتم اتخاذها مواكبة لما ذكر.

وأضاف: سيتم إجراء تحقيق في ما ذكر، وسيكون هناك لجنة تحقيق وستستمع إلى فريد علي الذي يعتبر أحد الرموز الذين مروا في قطاع التحكيم الإماراتي.

واعترف اليماحي بأن «كلام فريد علي خطير جدا، واتحاد الكرة سيصدر بيانا حول هذا الأمر في أسرع وقت، كما سيتم العودة الى التسجيلات والتأكد من الموضوع، ومما ذكر، وبناء عليه سيتم اتخاذ الخطوات والقرارات التي تكشف كل التفاصيل».

واقع أسوأ

ولا يختلف اثنان على أن ما ذكره فريد علي هو غيض من فيض، بل إن البعض يصف ما قاله فريد بأنه نقطة في بحر الأخطاء والمشاكل التي تحدث في قطاع التحكيم دون أن تجد من يصحح البوصلة، ومن يوقف «المهزلة» التي باتت تحصل أسبوعيا، سواء على مستوى التعيينات أو القرارات التي تتخذ في الملعب، أو آلية اللجوء إلى تقنية الفيديو، أو حتى تقييم حجم القرارات الخاطئة التي تتخذ. ولعل ما يزيد من الألم بالنسبة إلى أهل قطاع التحكيم أن اتحاد الكرة لا يزال يقف موقف المتفرج، وأن كل الصرخات التي تصدر، وكل العيوب التي باتت مكشوفة، لم يحصل معها أي ردة فعل من قبل الاتحاد، حتى بات مصير التحكيم في مهب الريح.

وكانت الكثير من الأنباء قد خرجت في وقت سابق عن تدخل اتحادي قريب، وعن مساع جادة لتغيير لجنة الحكام خاصة بعدما بلغ السيل الزبى بالنسبة إلى رئيس اللجنة محمد اليماحي الذي وجد نفسه في قفص الاتهام بسبب عدم القدرة على تعديل مسار اللجنة التي تحولت إلى كرة نار، يرفض الكثير من المسؤولين الاقتراب منها أو معالجة وضعية القطاع كاملا.

وكانت هناك مبادرات خرجت وتحدثت إحداها عن امكانية تولي المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد رئاسة اللجنة، مع تشكيل فريق عمل يضم نخبة من الكفاءات والكوادر التحكيمية السابقة.

ولعل ما يثير التساؤل الأكبر، هو أين هم أهل اللعبة من الحكام السابقين، ولماذا لم يتم الانتباه أو الاستماع إلى النصائح التي تحدث بها علي بو جسيم رمز التحكيم الإماراتي السابق في الفترة السابقة. وما قد يتفق عليه الجميع، أن قطاع التحكيم اليوم يفتقد فعلا إلى «القائد» الذي يدير الدفة، والذي يعدل البوصلة، حتى يعود قطاع التحكيم إلى سابق عهده، خاصة بعد الخطوات التي أنجزت على مستوى تطبيق تقنية الفيديو لتكون الإمارات من أولى الدول التي تطبق هذه التقنية في الشرق الأوسط.

وبعد كلام فريد علي «الخطير»، باتت الكرة اليوم في ملعب اتحاد اللعبة، وبات على مجلس الإدارة التحرك السريع، للتأكد من صوابية كلام فريد علي والتعامل معه بصرامة، خاصة أن هناك تسجيلات في كل السيارات الخاصة بحكام الفيديو، وهو ما يمكن مراجعته والاطلاع عليه عن كثب، عندها يمكن للاتحاد أو للجنة الحكام الاعتراف بصوابية كلام فريد علي، أو حتى نفي الاتهام في حال أثبت الفيديو المسجل عدم دقة ما ذكر.

أما الجانب الأهم، فهو أنه بات على مجلس الإدارة المسارعة في تغيير وإعادة تشكيل لجنة جديدة للحكام، وتغيير الطاقم الفني المسؤول، وعدم مواصلة سياسة «دفن الرؤوس في الرمال»، أو سياسة الصمت التي باتت لا تحتمل وسط كل تلك الأزمات التي بات يعيشها قطاع التحكيم حتى أصبح إنقاذ أهل «الصافرة والراية» حاجة ماسة من أجل الحفاظ على ما تبقى من مكتسبات الماضي الذي كان فيه قطاع التحكيم الإماراتي يشار إليه بالبنان، كإحدى علامات النجاح في سماء اللعبة.

وتأتي الأزمة لتسلط الضوء من جديد على ما تم اتخاذه من قرارات في الفترة السابقة ولم تر النور، منها اللجنة الاستشارية للحكام، وهيكلية اللجنة ومنصب المدير الفني أو حتى منصب مدير إدارة التحكيم، بعدما باتوا جميعهم في فوهة بركان لا يعرف، وبعدما أصبحت أجواء قطاع التحكيم واحدة من السلبيات التي لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن سوء وضعيتها.