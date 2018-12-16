أكبر غرامة أوروبية من نصيب ميلان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكبر غرامة مالية في تاريخه على نادي إي سي ميلان الإيطالي (12 مليون يورو ) من عوائد مشاركته في بطولة يوروبا ليج هذا الموسم لخرقه لوائح اللعب المالي النظيف، ويواجه الإيقاف عاماً من المشاركة في البطولات الأوروبية في حال لم يعدل وضعه في الثلاث سنوات المقبلة.

وهذه أكبر غرامة مالية منذ تطبيق قوانين اللعب المالية النظيف في 2014، وجاءت العقوبة بعد يوم من خروج فريق المدرب جاتوسو من يوروبا ليج على يد أولمبياكوس 3-1 وكان الميلان ممنوعاً من المشاركة في نسخة هذا الموسم بعد تخطيه حدود الإنفاق في 2014 و2017 بشراء كاهانأوجلو وليوناردو بونوتشي وأندريه سيلفا لكنه استأنف في«كاس» وخفف «يويفا» العقوبة عليه.