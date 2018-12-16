الإسباني بينات يخلف يوفانوفيتش في تدريب النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى



أعلن نادي النصر التعاقد مع المدرب الإسباني بينات سان خوسيه ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم.

وسيكون المدرب بينات سان خوسيه بديلاً للصربي إيفان يوفانوفيتش الذي أقالته الإدارة بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وشهد توقيع العقد ثابت سهيل، عضو مجلس إدارة شركة الكرة و المشرف العام للفريق الأول، والدكتور حمد الفلاسي،عضو مجلس إدارة شركة الكرة والمدير التنفيذي.

بدأ المدرب بينات مسيرته التدريبية مُديراً فنياً لفريق الشباب بنادي ريال سوسيداد الإسباني قبل أن يُقرر خوض تجربة التدريب في منطقة الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية،حيث تولى منصب المدير الفني لفريق الاتحاد تحت 23 سنة ثم تم تصعيده ليتولى تدريب الفريق الأول الذي توج معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2013، ثم خاض تجربة أخرى في المملكة مع فريق الاتفاق في موسم 2014 - 2015.

وقد خاض المدرب بينات تجربة التدريب مع أندية أنتوفاجاستا التشيلي و فريق بوليفار البوليفي الذي توج معه بلقب الدوري البوليفي مرتين متتاليتين وفاز بلقب أفضل مدرب في الدوري البوليفي، قبل أن ينتقل إلى تدريب فريق يونيفيرسيداد كاتوليكا التشيلي الذي توج معه قبل أيام قليلة بلقب الدوري التشيلي وجائزة أفضل مدرب عام 2018.