التصريحات تشعل «كلاسيكو إنجلترا» بين ليفربول واليونايتد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح



استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب صدارة بطولة إنجلترا مؤقتاً بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يلعب اليوم مع مانشستر يونايتد، بفوزه على ضيفه إيفرتون 3-1 في افتتاح المرحلة السابعة عشرة على ملعب الاتحاد أمس.

وعوض سيتي سقوطه الأسبوع الماضي للمرة الأولى هذا الموسم أمام تشيلسي صفر-2، وحقق فوزه الرابع عشر، فيما لقي إيفرتون خسارته الخامسة واحتفظ بالمركز السابع مؤقتاً.

وسجل أهداف مان سيتي ،البرازيلي غابريال جيزوس «هدفين» ورحين سترلينغ، والبرازيلي ريتشارليسون هدف إيفرتون.

على خط آخر، ومن سخرية القدر، أن جماهير مانشستر سيتي سيتمنون اليوم فوز عدوهم التقليدي في المدينة، مانشستر يونايتد عندما يحل ضيفاً على ليفربول اليوم.

على ملعب «أنفيلد»، ستكون الأنظار مسلطة اليوم الأحد على لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي يدخله صاحب الأرض طامعاً باستعادة الصدارة التي انتزعها من مانشستر سيتي للمرة الأولى هذا الموسم.

لكن الأرقام تصب لمصلحة يونايتد، إذ إن ثلاثي خط الهجوم المرعب في ليفربول المؤلف من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه، لم يسجل أو يقوم بأية تمريرة حاسمة ضد «الشياطين الحمر» على مدى 14 ساعة.

ولم يخسر يونايتد أمام ليفربول في آخر ثمانية لقاءات جمعت بين الفريقين، وتعود آخر خسارة له إلى عام 2013 عندما سجل دانيال ستاريدج الهدف الوحيد، لكن أنصار اليونايتد سيتواجدون في مدرجات ملعب «أنفيلد» وهم متوجسون من خسارة ثقيلة هذه المرة.

وإذا كان يونايتد سجل أربعة أهداف في مرمى فولهام الأسبوع الماضي على ملعبه، فإنه يواجه فريقاً لم يتلق سوى هدف وحيد على ملعبه هذا الموسم.

لكن مدرب «الشياطين الحمر» البرتغالي جوزيه مورينيو اعتبر أن فريقه قادر على الخروج بنتيجة إيجابية، بقوله «ندرك أننا نواجه فريقاً في القمة لكننا نملك القدرات لتحقيق نتيجة إيجابية ،سنذهب إلى هناك بفريق قادر على الكفاح لتحقيق الفوز».

وأشعل مورينيو «ديربي إنجلترا» القديم بتصريح انتقد فيه عدم حصول يورجن كلوب مدرب ليفربول على لقب في الثلاث سنوات التي تولى فيها تدريب «الريدز» حتى الآن، وقال: «أعتقد أن الألقاب لها وزن خصوصاً عندما تملك الإمكانيات للمنافسة عليها وعندما تقول بوضوح إن هدفك هو الفوز بلقب، أعتقد أن يورجن قال سلفاً إنه يريد حصد لقب الدوري الممتاز وأعتقد أن مجرد قوله هذا ليس بالتصرف الذكي لكن عندما تملك مقومات الفوز باللقب ليس لديك ما تخفيه».

وقال مورينيو إنه لم يترك بصمته في فريقه كما فعل كلوب بليفربول وأضاف: «الأمر لا يتعلق فقط بالمال الذي أنفقه ليفربول في الصيف، هذا يتعلق بكثير من الجوانب، فريق الكرة أكبر من مجرد صفقات، إنه مثل بيت والبيت لا يعني شراء أثاث جديد فقط بل عليك أن تنجز أعمال الصيانة تماماً قبل شراء الأثاث الجديد، تنفق المال لشراء أفضل أثاث ممكن ثم تستعد للسكن في هذا البيت الرائع».

ورغم أن مورينيو لم يخسر في الأنفيلد منذ 2007 إلا أنه قال إنه سيدخل المباراة للفوز وليس التعادل (كما حصل مرتين سلباً في الماضي) وقال: «أنا سأحاول،وسألعب بفريق قادر على مجاراتي في الطموح والثقة والرغبة بالفوز، ندرك جيداً إننا سنلعب أمام المتصدر ولدينا شكوك حتى فيما يخص اختيار التشكيلة والتكتيك والمقاربة والفلسفة، لدينا شكوك حول كل شيء لأننا لا نعرف أي اللاعبين جاهز للمشاركة،حصلنا على نتيجتين جيدتين الموسم الماضي ضد ليفربول وهزمناه في معقله ولم نخسر أمامه أية مباراة من أصل 4 على ما أظن لكن هذا في الماضي، ومواجهة اليوم لا تتعلق بالماضي وعلي التركيز فيها».

ورد كلوب على تصريحات غريمه وقال: «هل يتوجب علي الفوز؟ ما يتوجب علي هو الاستفادة القصوى مما تقدمه لي الإدارة، إذا قال لي بعضهم إن ما فعلناه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ووصولنا للنهائي ليس إنجازاً لأننا لم نحصد اللقب فهذا شيء لا أستطيع تغييره».

وعن رأيه بوصف اليكس فيرجسون للمباراة بأنها «كلاسيكو إنجليزي»، قال كلوب: «تاريخياً هي مباراة كبيرة لذا أنا سعيد لمعرفة أنكم تدعونها الكلاسيكو، إن قال فيرجسون إنها كذلك فهذا لطيف لأني شاركت من قبل في الكلاسيكو الألماني».

وعن منافسه اليوم، قال «لست مهتماً بفارق النقاط (16 نقطة) أنا على دراية بالانتقادات ولكن عند تحليلهم فستجد الكثير من الفنيات والجودة والقوة، دي خيا في المرمى.. راشفورد ولوكاكو ولينجارد أيضاً رائعون، في آخر المباريات معهم تعادلنا وخسرنا، لذا حان الوقت للانتصار، علينا أن نكون غاضبين يوم الأحد وسنكون، سنقاتل من أجل تلك النقاط». من جهته، قال البرازيلي أليسون حارس ليفربول الذي اعتبرته الصحف الإنجليزية الحارس رقم واحد بدلاً من الإسباني دي خيا حارس مانشستر يونايتد بعد إنقاذه الرائع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا،إن أصداء العداء والمنافسة مع مانشستر يونايتد في بلده البرازيل أقوى بكثير من صدى ديربي «ميرسيسايد» مع ايفرتون، وأضاف الحارس الذي يستعد لخوض أول «كلاسيكو» منذ انضمامه للفريق في صفقة قياسية بالصيف: «لعبت في روما وإنتر وكان لكل واحد منهما ديربي مثير لذا اعتدت على مباريات الديربي، ليفربول - اليونايتد كلاسيكو مشهور عندنا في البرازيل بسبب حجم الفريقين، لم نكن نبالي بديربي إيفرتون لأنه ليس بحجم اليونايتد، مباراة اليوم لا تقل أهمية عن مباراتنا أمام نابولي في أوروبا مؤخراً من ناحية الرغبة بالفوز، نحن بحاجة للنقاط الثلاث اليوم كي ننافس على اللقب».

من جهته، علق بيتر كرواتش لاعب ليفربول السابق على المواجهة اليوم وقال: «في ال14 عاماً الماضية أنهى ليفربول الموسم متقدماً على اليونايتد مرة واحدة وبدا كما لو أننا وضعنا يدنا على كتف اليونايتد،في ال25 عاماً الماضية لم يتقدم ليفربول على اليونايتد في الترتيب سوى 3 مرات ولم يتمكن من فعل ذلك موسمين على التوالي وهذا يعطينا لمحة عن الكيفية التي هيمن فيها اليونايتد على المسابقة ولهذا يعد أكبر ناد في البلاد لكن ما رأيته في ال6 أشهر الماضية جعلني أعتقد أن ثقل القوة بدأ ينتقل إلى ليفربول، المدرب كلوب بث في الفريق روحاً جديدة وهو اليوم بمستوى مختلف تماماً عن اليونايتد من ناحية الإمكانيات والمواهب».