«الشاهينية» و«شاهين» تتصدران «تأهيلي» هجن الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى



تواصلت أمس، بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة في العاصمة أبوظبي، منافسات السباق التأهيلي للهجن العربية الأصيلة، ضمن برنامج موسم سباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن. وشهد ميدان الوثبة في منافسات الفترة المسائية صراع نجائب الأصايل لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لسن الإيذاع لمسافة 6 كيلومترات.

وحلقت «الشاهينية» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد هتيق بن زيتون بناموس الشوط الأول للإيذاع الأبكار المحليات الأصايل، بعدما تفوقت على منافساتها وحققت المركز الأول، كما انتزعت «الشاهينية» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون لقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات، وظفر بأول أشواط الجعدان محليات «شاهين» لهجن الرئاسة.

وواصلت هجن الرئاسة تفوقها في السباق التأهيلي، بعد أن نجح القعود «شاهين» في التحليق بناموس الشوط الرابع للجعدان المحليات، فيما كانت «الشاهينية» لهجن الرئاسة على موعد مع ناموس الشوط الخامس للأبكار المحليات.

واستمر الشعار الأحمر في التألق وحصد النقاط، ونال ناموس الشوط السادس بعد أن حلقت «الشاهينية» بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، كما أهدى «شاهين» التابع لهجن الرئاسة مع نفس المضمر المتميز، ناموس الشوط السابع للجعدان المحليات، فيما أسفر الشوط الثامن للجعدان المهجنات عن فوز «شاهين» لهجن الرئاسة، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي.

وعادت هجن الرئاسة في الشوط التاسع لتسجل حضورها عن طريق «الشاهينية» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون في الشوط التاسع للإيذاع الأبكار محليات.

كما تصدرت «الشاهينية» لهجن الرئاسة، عاشر الأشواط المخصص للإيذاع الأبكار المهجنات، وأسفر الشوط الحادي عشر عن فوز «شاهين» لهجن الرئاسة بالمركز الأول، وتوجت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بناموس الشوط الثاني عشر، أما آخر الأشواط فقد شهد فوز «الشاهينية» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون.

وكانت الفترة الصباحية شهدت 20 شوطاً لفئة الإيذاع لهجن الجماعة، واستطاعت «ميزة» لمنصور سيف علي دري المنصوري، أن تخطف ناموس الأول. وفي الشوط الثاني حلقت «بلشة» لعبدالله سعيد علي المنصوري مع المركز الأول، وفي الشوط الثالث تصدر «سمحان» لنايف عطا الله الحويطي، وأحرز المركز الأول.