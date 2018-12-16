ختام برنامج الأولمبياد الخاص الطبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس الأول فعاليات برنامج تدريب المدربين والذي شارك فيه الأطباء والممرضون من قطاع الرعاية الصحية في الدولة والمتطوعون، خلال الأسبوع الماضي في جلسات تدريبية حول أساليب تقديم الرعاية الطبية لأصحاب الهمم، وذلك تحت إشراف فريق طبي متخصص في معالجة المرضى من ذوي الإعاقة الذهنية، استعداداً لاستضافة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الذي يشهد مشاركة أكثر من 7500 لاعب ولاعبة من 192 دولة من 14 حتى 21 مارس من العام المقبل.

واستغرقت حلقات البرنامج 3 أيام تحت إشراف الدكتور ماثيو هولدر، المستشار الطبي العالمي في الأولمبياد الخاص الدولي، بالتعاون بين اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 ودائرة الصحة أبوظبي والسفارة الأمريكية، بهدف تقديم الفرق العاملة في المجال الطبي معلومات قيمة تمكنهم بالكشف على أي حالات ومشاكل صحية لدى الرياضيين.ويهدف برنامج «تدريب المدربين» إلى تطوير قدرات الفرق المكونة من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والطبية.

على خط آخر، نظمت شرطة أبوظبي ورش عمل لمنتسبيها ضمن الاستعدادات للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، مؤكدة دعمها لأعمال وفعاليات الدورة الرياضية، باعتبارها حدثاً عالمياً يعزز مكانة الدولة.

وعقدت مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي محاضرات تعريفية لمنتسبيها حول فن التعامل الحضاري مع الرياضيين الأولمبيين من أصحاب الهمم.