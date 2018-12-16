السعودي المرستاني يتوج ببطولة أبوظبي للألعاب الإلكترونية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج السعودي مهند مازن المرستاني بلقب البطولة الرياضية الإلكترونية (ميدل أوف هونر) التي اختتمت مساء أمس الأول بخيمة دوو بجزيرة ياس، برعاية نادي الجزيرة في أبوظبي وبإشراف شركة (PLG) جراند سلام لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية العالمية.

شهدت البطولة مشاركة أكثر من 950 لاعباً من مختلف دول العالم في مقدمتهم شباب الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وبلغت جوائزها 200 ألف دولار وحل في المركز الثاني اللبناني وليد خالد عثمان، وجاء ثالثاً البريطاني هاري راسل.

واتسمت البطولة التي تستضيفها الإمارات لأول مرة بالتنظيم الجيد، وتنافس المشاركون في بطولة كرة القدم الإلكترونية (البلاي ستيشن فيفا) والألعاب الإلكترونية القتالية والشطرنج الإلكتروني وغيرها من الرياضات الحديثة.

وقام سلطان بن ثعلوب الدرعي رئيس اللجنة المنظمة يرافقه عايض مبخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة ومحمد أحمد الحوسني من نادي الجزيرة للألعاب الفردية وعبيد الشامسي وحكيم أبو نحلة من اللجنة المنظمة وعدد من الرياضيين بتتويج الفائزين.