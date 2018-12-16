شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 15 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 15 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الفوز على القطن التشادى بسباعية نظيفة، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

الزمالك يكتسح القطن التشادى بسباعية ويتأهل إكلينيكيا للدور المقبل بالكونفدرالية

نجح نادى الزمالك فى تحقيق فوز عريض على نظيره القطن التشادى بنتيجة 7/0 فى المباراة التى اقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . أحرز أهداف نادى الزمالك محمود كهربا بالدقيقة 11 و فرجانى ساسى بالدقيقة 15 و كاسونجو "هدفان" بالدقائق 22 و 41 و مصطفى فتحى "هدفان" بالدقائق 27 و 56 و عمر السعيد بالدقيقة 82 .

عبد الله جمعة: مرتاح فى مركز الظهير الأيسر بالزمالك

أكد عبد الله جمعة، لاعب نادى الزمالك، سعادته البالغة بعد تحقيق فوز عريض على القطن التشادى بنتيجة 7/0، فى المباراة التى أقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف عبد الله جمعة أنه تحت أمر الجهاز الفنى لنادى الزمالك للمشاركة فى أى مركز يطلب منه، مشددا على ارتياحه الشديد بعد اللعب فى مركز الظهير الأيسر، ويقدم مستوى أفضل فى كل مباراة.

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والقطن التشادى

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والقطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء اليوم وانتهت بفوز الفريق الأبيض بسباعية نظيفة، جاء إلغاء المؤتمر لعدم حضور السويسري جروس مدرب الزمالك والنيجيري عمر فرانسيس المدير الفني للفريق التشادي.

الزمالك يحدد 20 ديسمبر موعدا للسفر لمواجهة القطن في الاياب

حدد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، فجر يوم 20 ديسمبر الجاري، موعدا للسفر إلي تشاد من أجل الاستعداد لمواجهة القطن في إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية فيما يغادر أيمن حافظ المنسق العام لنادى الزمالك، يوم 19 من الشهر ذاته من أجل التحضير لاستقبال البعثة البيضاء استعدادا للمباراة التي ستجمع الفريقين يوم 23 من شهر ديسمبر.