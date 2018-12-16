7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، صورة توقيع صاروخ أنجولا للأهلي والاعلان مدرب الاهلى الجديد الزمالك يكتسح القطن التشادى بسباعية ويتأهل إكلينيكيا للدور المقبل بالكونفدرالية نجح الزمالك فى تحقيق فوز عريض على نظيره القطن التشادى بنتيجة 7/0 فى المباراة التى اقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . الأهلى ينهى رسميا اتفاقه مع صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى أنهى عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى، صفقة جيرالدو سيلفا صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى مقابل مليون دولار، بعد منافسة شرسة بين المارد الأحمر والترجى التونسى انتهت بحصول المارد الأحمر على الصفقة، بالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع الفريق فى دورى أبطال أفريقيا، بعد خوضه مباراة مع فريقه الأنجولى أمام أوثو دويو الكونغولى فى الدور التمهيدى من التصفيات.

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