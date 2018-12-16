بعد هزيمة تاريخية.. ريال مدريد يفوز وسط صيحات استهجان

فاز ريال مدريد على رايو فايكانو المتواضع 1-صفر، السبت، وهو ما منحه ثالث انتصار له على التوالي في الدوري الإسباني ودفعه للتقدم للمركز الثالث، لكنه فشل ثانية في التألق وكان لزاما عليه تحمل صيحات الاستهجان من قبل الجماهير الغاضبة.

وتفوق كريم بنزيمة على مصيدة التسلل، التي نصبها رايو بشكل سيء ليسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 13، وكان توني كروس قريبا من مضاعفة تقدم أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الاول عندما سدد في القائم من خارج منطقة الجزاء.

ووضع الفوز فريق المدرب سانتياغو سولاري في المركز الثالث برصيد 29 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على إشبيلية...