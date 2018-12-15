شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش: غياب رونالدو وميسى عن الجوائز ظلم لباقى اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد الكرواتى لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، غياب كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وليونيل ميسى، نجم برشلونة، عن حفل تتويجه بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وعلق مودريتش، فى حوار مع صحيفة «sportske» الكرواتية، على غياب الثنائى عن الحفل، قائلا: «لا أستطيع أن أقول لماذا لم يحضر أى شخص وحقيقة ارتباط ذلك بمدى اعترافه بنتيجة التصويت، هذا هو قرارهما، لكن يبدو أن الجوائز تكون لها قيمة عندما تحصل عليها فقط، هذا الأمر ليس عادلا سواء للاعبين الآخرين، أو لأولئك الذين تم اختيارهم على مدى السنوات الـ 10 الماضية، وحتى عشاق كرة القدم، لكننى أكرر أن كل شخص يتصرف بالطريقة التى يؤمن بها».

وأضاف: «برأيى الأمر بسيط جدًا، كريستيانو رونالدو وميسى ظاهرتان وسيطرا على كرة القدم لعشر سنوات، لكن نحن هنا نتحدث عن الأداء خلال الموسم الماضى، إذا أردنا التصويت على نوعية اللاعبين فإن وجودهما يلغى وجود أى خيارات أخرى، نفس نتائج التصويت كانت واحدة فى قوائم المدربين واللاعبين وأساطير كرة القدم والصحفيين والجماهير هذا العام.. فهل أخطأ كل هؤلاء؟».

وعن إمكانية تمديد عقده مع النادى الملكى قال: «ما يمكننى أن أؤكده فى الوقت الراهن هو أننى باق فى ريال مدريد حتى نهاية عقدى الحالى»، ويرتبط مودريتش مع ريال مدريد حتى 2020، وهناك أنباء عن رغبة النادى الملكى فى تمديده، وأكد مودريتش أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد طالبه، الصيف الماضى، بأن يخرج فكرة الرحيل من رأسه، وقال له إنه لا توجد أى نظرية تسمح له بالرحيل عن الميرنجى.

من ناحية أخرى، أثار إيزيكيل بالاسيوس، موهبة ريفر بليت الأرجنتينى، الشكوك حول مستقبله، بعدما ساهم فى تتويج فريقه بلقب كأس ليبرتادوريس، على حساب الغريم التقليدى بوكا جونيورز، ويعد بالاسيوس من أبرز أهداف ريال مدريد، وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا، أنه تم الاتفاق مع اللاعب وناديه، على إتمام الصفقة عقب بطولة كأس العالم للأندية.

وقال بالاسيوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: «فكرتى هى البقاء مع ريفر بليت لفترة أطول، والاستمتاع باللحظة الحالية والاستفادة من كل شىء، أنا سعيد جدًا وأستمتع بوقتى هنا، وإذا تركنا جانبًا ما حققناه حتى الآن، فنحن بحاجة إلى المنافسة على المزيد من الألقاب».