شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستدرج مانشستر يونايتد فى أقوى كلاسيكو إنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فى واحدة من أقوى الديربيات فى العالم، يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، فى إحدى أهم وأكبر مباريات الكلاسيكو الإنجليزية، ضمن مباريات الجولة الـ17 لبطولة الدورى الإنجليزى، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة، فيما يحل مانشستر يونايتد فى المركز السادس برصيد 26 نقطة.

ويسعى الريدز للفوز على مانشستر، واستغلال حالة التخبط الفنى والأزمات التى يمر بها النادى الكبير، للاستمرار على قمة الدورى فى ظل ملاحقة شرسة من مانشستر سيتى، الذى يحتل المركز الثانى برصيد 41 نقطة.

فيما يأمل جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، فى تحقيق انتصار سيعتبر مفاجأة فى ذلك التوقيت، لما يتعرض له الناديان، وخصوصا أن الفوز يعطى أملا للفريق فى الدخول للمربع الذهبى، بعد التراشق فى التصريحات بين مورينيو، ويورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، حيث رد كلوب على تصريحات مورينيو بشأن ضرورة تحقيق الريدز لبطولة.

وكلوب استجاب لتصريحات مورينيو التى قال فيها: «بالطبع البطولات تعنى الكثير، خاصة عندما يكون لديك الإمكانيات اللازمة للفوز بها وعندما تقول بوضوح إن هدفك التتويج ببطولة»،

وكلوب رد قائلا لصحيفة تليجراف: «هل يتوجب على ذلك (تحقيق بطولة)؟ هل يجب أن أفوز ببطولة؟ ربما هذا ما يتذكره الناس ولكن ما على فعله هو تقديم أفضل الأشياء مما يعرضه على النادى. هذا ما أؤمن به».

وأضاف: «إن قال الناس إن الوصول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى ليس نجاحا، فلا يمكننى تغيير ذلك. هل كان ذلك أقصى نجاح لدينا؟ لا، ولكن الطريق كان عبقريا واستمتعت به كثيرا».

وأوضح: «الوصول للنهائى أمر رائع، فى كل أقسام الحياة المختلفة حتى فى وظيفتك إن كان ما سيُحتسب هو الأفضل فقط، والجهد لا يتم احتسابه، فتلك الحياة قذرة».

من جانبه، أكد فيرجل فان ديك، مدافع ليفربول، أن فريقه لا يخاف من مواجهة مانشستر يونايتد، وقال فان ديك، فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس»، الإنجليزية: «نعلم ما سنواجهه. لدينا قدرات جيدة للتعامل مع هذه المباريات، لذلك لا نخاف من أى شىء، لكن علينا أن نكون حذرين من خطورة المنافس».

وأضاف: «لديهم لاعبون جيدون، خاصة فى خط الهجوم، لذلك نحتاج أن نكون على أتم الاستعداد، لكن علينا أيضا أن نظهر بمستوانا المعهود، وبطريقتنا المميزة، لنضعهم تحت الضغط، لا نريد خسارة أى مباراة. نتحدث مع بعضنا كثيرا، وتسير الأمور بشكل جيد».

وعلى الجانب الآخر، قال ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، إن فريقه يجب عليه الفوز فى المباراة المقبلة أمام ليفربول فى الأنفيلد، وأضاف، فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورت»: «سوف نذهب إلى هناك ونحن مستعدون، نذهب إلى الفوز مثل أى مباراة أخرى، إنه فريق جيد للغاية، القوة التى يلعب بها تجعل المباراة صعبة، لذا علينا أن نكون فى نفس المستوى ونحاول التحسن بشكل أكثر، أعتقد أنه من المهم التركيز علينا، ونفكر فى كيفية إلحاق الضرر بليفربول، وتسجيل بعض الأهداف».

وأضاف: «سوف نلعب من أجل الفوز بهذا اللقاء الذى تصاحبه ضجة خاصة، وكأشخاص لا يمكننا إخفاء ذلك»، وعن مدربه جوزيه مورينيو، قائلا: «إنه مدرب لا يفكر إلا فى الفوز فى أى مباراة، وكيفية تحقيق ذلك، لأن النقاط الثلاث هى الأهم لديه».