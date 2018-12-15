مودريتش يحتفل بالكرة الذهبية في البرنابيو

احتفل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، بجائزة الكرة الذهبية، وسط جماهير ملعب سانتياجو برنابيو، قبل انطلاق مواجهة رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا.

وهنأت جماهير الملكي والجهاز الفني، ورئيس النادي، فلورنتينو بيريز، مودريتش، على هذا الإنجاز بتصفيق حار، بعدما كسر احتكار الثنائي كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، للجائزة خلال آخر 10 سنوات.

وتُوج مودريتش بالكرة الذهبية، بعدما قاد ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وحصد المركز الثاني في مونديال روسيا، الصيف الماضي، مع منتخب بلاده.