شكرا لقرائتكم 40 مليون جنيه راتب لازراتى مع الأهلى لمدة موسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو الأهلي مع الأورجوياني لازارتي علي تدريب الأهلي لمده موسم ونصف مقابل ٢ مليون و٢٥٠ الف دولار سنويا اي ما يعادل ٤٠ مليون جنيه مصري. ويحصل لازارتي وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفيين علي ١٢٥ الف دولار شهريا. ويصطحب لازارتي مدرب مساعد ومخطط احمال مع الإبقاء على محمد يوسف في منصب المدرب العام، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى.

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