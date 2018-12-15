شكرا لقرائتكم جيلبرتو لـ صفقة الأهلى الجديدة : مبروك الانضمام لأفضل ناد فى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ جيلبرتو ظهير أيسر النادى الأهلى جيرالدو سيلفا صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى بالانضمام للنادى الأهلى. وكتب جيلبرتوعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" مبروك الانضمام لأفضل ناد فىالعالم". وأنهى عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى صفقة جيرالدو سيلفا مقابل مليون دولار بعد منافسة شرسة بين المارد الاحمر والترجى التونسى انتهت بحصول الأخير على الصفقة بالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع الفريق فى دورى أبطال أفريقيا بعد خوضه مباراة مع فريقه الأنجولي أمام أوثو دويو الكونغولي في الدور التمهيدي من التصفيات. وقد أبلغ مستشار التعاقدات محمود الخطيب رئيس المارد الاحمر والمفوض بشأن كرة القدم بإنتهاء المفاوضات بنجاح بعد مفاوضات كبيرة حدثت خلال اليومين الماضيين.

وقد أبلغ مستشار التعاقدات محمود الخطيب رئيس المارد الاحمر والمفوض بشأن كرة القدم بإنتهاء المفاوضات بنجاح بعد مفاوضات كبيرة حدثت خلال اليومين الماضيين.

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