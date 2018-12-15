شكرا لقرائتكم يوفنتوس يحسم ديربي تورينو بهدف نظيف لرونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس يتخطى مضيفه فريق تورينو بهدف نظيف فى لقاء الديربى، الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "أولمبيكو دى تورينو"، فى قمة مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من المباراة، والذى شهد خروج حارس تورينو سالفاتورى سيريجو للإصابة بعد مرور 21 دقيقة من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى نجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تسجيل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 70 من زمن اللقاء، من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة، بعد عرقلة حارس مرمى تورينو لماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق اليوفى.

بهذا الفوز عزز يوفنتوس صدراته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بينما توقف رصيد تورينو عند 22 نقطة فى المركز السادس.