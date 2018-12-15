شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. الأهلي يعلن التعاقد مع جيرالدو ..واللاعب في القاهرة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي عن تعاقد النادي مع جيرالدو مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي لمدة 4 مواسم ونصف. وقال سيد عب الحفيظ أن المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات أنهى كافة الأمور الإدارية والمالية ومن المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة للانضمام للأهلي خلال الأيام القليلة القادمة . وقع الأنجولي جيرالدو علي عقود انتقاله للأهلي لمده 4 سنوات ونصف قادما من صفوف نادي أول أغسطس في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مليون دولار، وذلك بعد منافسة شرسة بين المارد الأحمر والترجى التونسى انتهت بحصول المارد الأحمر على الصفقة، بالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع الفريق فى دورى أبطال أفريقيا، بعد خوضه مباراة مع فريقه الأنجولى أمام أوثو دويو الكونغولى فى الدور التمهيدى من التصفيات.

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