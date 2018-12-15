شكرا لقرائتكم خبر عن لازارتي يجتمع مع الخطيب ويظهر في الأهلي غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
علم ”الخليج 365” أن الأورجوياني مارتن لازارتي الذى أتفق مع مسئولي الاهلي على تدريب الفريق سيظهر في القلعة الحمراء غداً ، الأحد، من أجل توقيع عقود تدريب الفريق رسمياً بعدما وصل للقاهرة منذ ساعات للتفاوض حول تدريب المارد الأحمر.
وتفاوض الأهلي مع المدرب الأورجوياني على مدار الأيام الماضية ووصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة ومن المقرر أن يعقد المدرب الأرجوياني جلسة غداً مع محمود الخطيب رئيس النادي غداً ثم يتم بعدها توقيع العقود رسمياً.
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