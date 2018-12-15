شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأوروجوياني لازاراتي يصل القاهرة للتفاوض حول تدريب الأهلي الزمالك يكتسح القطن التشادى بسباعية ويتأهل إكلينيكيا للدور المقبل بالكونفدرالية الزمالك يحدد 20 ديسمبر موعدا للسفر لمواجهة القطن في الاياب البلدوزر: مصر جاهزة لتنظيم أمم افريقيا فى أى وقت..والملف المصرى سيبهر الكاف الأهلى ينهى رسميا اتفاقه مع صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى الأوروجوياني لازاراتي يصل القاهرة للتفاوض حول تدريب الأهلي الهاندرو مساعدآ للازارتي في الجهاز الفني للأهلي وعبد الحفيظ مديرا للكرة الأورجوياني لازارتي يتفق مع الأهلي علي التوقيع لمدة موسم ونصف مقابل 40 مليون جنيه بعد جلسة الخطيب .. سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة بالأهلى إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمصرى البورسعيدى استبعاد ريتشارد من قائمة الإسماعيلى لمواجهة القطن بدورى الأبطال

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