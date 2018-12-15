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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 12 / 2018

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 15 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأوروجوياني لازاراتي يصل القاهرة للتفاوض حول تدريب الأهلي

الزمالك يكتسح القطن التشادى بسباعية ويتأهل إكلينيكيا للدور المقبل بالكونفدرالية

 

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الزمالك يحدد 20 ديسمبر موعدا للسفر لمواجهة القطن في الاياب

 

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البلدوزر: مصر جاهزة لتنظيم أمم افريقيا فى أى وقت..والملف المصرى سيبهر الكاف

 

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الأهلى ينهى رسميا اتفاقه مع صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى

 

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الأوروجوياني لازاراتي يصل القاهرة للتفاوض حول تدريب الأهلي

 

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الهاندرو مساعدآ للازارتي في الجهاز الفني للأهلي وعبد الحفيظ مديرا للكرة

 

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الأورجوياني لازارتي يتفق مع الأهلي علي التوقيع لمدة موسم ونصف مقابل 40 مليون جنيه

 

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بعد جلسة الخطيب .. سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة بالأهلى

 

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إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمصرى البورسعيدى

 

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استبعاد ريتشارد من قائمة الإسماعيلى لمواجهة القطن بدورى الأبطال

 

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