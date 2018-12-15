شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مهارات وأهداف جيرالدو سيلفا صفقة الأهلى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، بعض مهارات وأهداف جيرالدو سيلفا صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى الذى أنهى مسئولو الأهلى إتفاقهم معه للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات يناير المقبل ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة .

أنهى عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى، صفقة جيرالدو سيلفا صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى مقابل مليون دولار، بعد منافسة شرسة بين المارد الأحمر والترجى التونسى انتهت بحصول المارد الأحمر على الصفقة، بالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع الفريق فى دورى أبطال أفريقيا، بعد خوضه مباراة مع فريقه الأنجولى أمام أوثو دويو الكونغولى فى الدور التمهيدى من التصفيات.

وقد أبلغ مستشار التعاقدات محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر والمفوض بشأن كرة القدم بإنتهاء المفاوضات بنجاح، بعد مفاوضات كبيرة حدثت خلال اليومين الماضيين.