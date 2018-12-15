شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى بـ"الأصفر" والقطن بـ"الأخضر" في لقاء دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسفر الإجتماع الفني لمباراة الإسماعيلى والقطن الكاميرونى، التى ستجمعهما في الخامسة مساء غدًا الأحد، على استاد الإسماعيلية في ذهاب دور الــ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، إرتداء الدراويش قميصه الأساسي "الأصفر" على أن يرتدى القطن قميصه "الأخضر".

وحضر الإجتماع الفنى مراقب المباراة واللواء حسن محمد حسن المدير التنفيذى للإسماعيلى ومحمد سالمان وأحمد سالمان عضوا الجهاز الإدارى وسيد العركى مدير العلاقات العامة بجانب مسئولى فريق القطن وطاقم الحكام.

شهد الاجتماع الاتفاق على عدد من الأمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر اقامتها باستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى.