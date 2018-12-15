شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان إبراهيم يودع منافسات كأس العالم للمبارزة من دور الـ32 .. و السيد من الـ 128 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع رمضان ابراهيم منافسات كأس العالم للسلاح "سيف مبارزة " تحت 20 سنة بالخسارة من دور ال 32 من لاعب ايطاليا 15 / 9 . فيما ودع محمد السيد المنافسة من الدور الـ 128 بالخسارة من لاعب ايطاليا 15 /6 و محمد ياسين من الدور ال 256 . و أنهى رمضان ابراهيم المنافسة فى المركز ال29 و محمد السيد فى المركز ال 68 و محمد ياسين فى ال 146 .

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