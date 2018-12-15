شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع .. شاهد صورة توقيع صاروخ أنجولا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقع الأنجولي جيرالدو علي عقود انتقاله للأهلي لمده 4 سنوات ونصف قادما من صفوف نادي أول أغسطس في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مليون دولار، وذلك بعد منافسة شرسة بين المارد الأحمر والترجى التونسى انتهت بحصول المارد الأحمر على الصفقة، بالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع الفريق فى دورى أبطال أفريقيا، بعد خوضه مباراة مع فريقه الأنجولى أمام أوثو دويو الكونغولى فى الدور التمهيدى من التصفيات.

كان الخليج 365 قد انفرد بخبر توقيع اللاعب بعدما أنهى عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى صفقة اللاعب بعد منافسة شرسة بين المارد الاحمر والترجى التونسى انتهت بحصول المارد الأحمر على الصفقة بالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع الفريق فى دورى أبطال أفريقيا بعد خوضه مباراة مع فريقه الأنجولي أمام أوثو دويو الكونغولي في الدور التمهيدي من التصفيات.

وقد أبلغ مستشار التعاقدات محمود الخطيب رئيس المارد الاحمر والمفوض بشأن كرة القدم بإنتهاء المفاوضات بنجاح بعد مفاوضات كبيرة حدثت خلال اليومين الماضيين فى ظل المنافسة الشرسة بين الأهلى والترجى التونسى من اجل خطف اللاعب .