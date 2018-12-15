شكرا لقرائتكم خبر عن الأورجوياني لازارتي يتفق مع الأهلي علي التوقيع لمدة موسم ونصف مقابل 40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو الأهلي مع الأورجوياني لازارتي علي تدريب الأهلي لمده موسم ونصف مقابل 2 مليون و250 الف دولار سنويا أى ما يعادل 40 مليون جنيه مصري. ويحصل لازارتي وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفيين علي 125 ألف دولار شهريا. ويصطحب لازارتي مدرب مساعد ومخطط احمال مع الإبقاء على محمد يوسف في منصب المدرب العام، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى.

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