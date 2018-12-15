شكرا لقرائتكم خبر عن كوميكس.. الجماهير الأهلاوية تحتفل بتألق حسين الشحات أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق العين الإماراتى، بقيادة النجم المصرى حسين الشحات، فوزا كبيرا على منافسه الترجى التونسى 3-0، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور الثانى من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى الإمارات.

ولم يفوت صناع الكوميك الفرصة، حيث تصدر اسم اللاعب حسين الشحات قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات تويتر، بعد فوزه وتألقه اليوم وإحرازه الهدف الثانى لفريقه العين الإماراتى.



قائمة الاكثر تداولا على تويتر

من جانب آخر، أثارت حركة النجم حسين الشحات خلال المباراة بثلاثة أهداف جماهير النادى الأهلى على تويتر، حيث خسارته إمام الترجى فى دورى أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة، فقالت رانيا: "لقطة السنة ده بالنسبة لى شكرا.. حسين الشحات أخد تار الأهلى بالتلاتة مش جو بقى شماتة فى الترجى.. لا بس الفوز كان لمن يستحق".













وغرد حسين الجوهرى: "أنا ماستنتش لاعب أنه يجيى الأهلى قد ما أنا مستنى حسين الشحات، لعيب فيه ريحة تريكة ووائل جمعة ووليد سليمان، لاعب بدرجة مشجع أهلاوى، إن شاء الله تيجى لو مش يناير يبقى الصيف إن شاء الله"، وأضاف آخر: "حسين الشحات عمل ماتش حلو وجاب جول عالمى وعمل حتة حلوة للجمهور، عالمى والله خلص بقا كأس عالم للأندية وتعالى الأهلى".





وكان العين قد تغلب على فريق ويلنجتون من نيوزيلاندا بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، قبل مواجهة الترجي ضمن منافسات الدور الثاني.

وبذلك يلتقى العين نظيره ريفر بلايت الأرجنتينى فى نصف نهائى مونديال الأندية يوم الثلاثاء المقبل، كما سيلعب الترجى أمام ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكى فى اليوم نفسه على المركز الخامس.