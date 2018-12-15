إيجورين مساعد لاسارتي في الأهلي.. بطل كوبا أميركا.. و"نصف سويدي" عاشق للموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

أعلن النادي الأهلي المصري عن وصول المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرب ريال سوسيداد الأسبق للتفاوض على التفاصيل النهائية لقيادة الفريق، خلفًا للمصري محمد يوسف المدير الفني الذي تولى المهمة بشكل مؤقت، عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وعلم الخليج 365 أن الجهاز الفني الوشيك للأهلي سيضم الأوروجوياني سباستيان إيجورين، لاعب فريق فياريال الإسباني الأسبق كمدرب مساعد، كما سيضم أليخاندرو خافيير كمدرب للأحمال.

وكان إيجورين البالغ من العمر 37 عامًا أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروجواي في القرن الحالي، حيث ارتدى قميص منتخب بلاده في 54 مباراة دولية خلال الفترة من 2001 وحتى 2013، بينما استمرت مسيرته على صعيد الأندية حتى عام 2016، وهو العام الذي شهد اعتزاله.

وساهم إيجورين في العديد من إنجازات منتخب أوروجواي خلال السنوات الأخيرة، وأبرزها التتويج بلقب كوبا أميركا عام 2011، وشارك بديلًا في المواجهة النهائية التي شهدت فوز أوروجواي على باراجواي بثلاثية نظيفة.

وعلى صعيد الأندية لعب إيجورين في أندية محلية أبرزها ناسيونال، كما خاض مسيرة مميزة خارج أوروجواي، لعب خلالها بقمصان فرق عديدة أبرزها فياريال وسبورتنج خيخون الإسبانيين، بالميراس البرازيلي وآيك أثينا اليوناني.

واستفاد إيجورين من زواجه بسويدية، حيث نال الجنسية السويدية، ليصبح خلال مشواره لاعبًا غير أجنبي في الأندية الأوروبية، كما اشتهر خلال مشواره الكروي بعشقه للموسيقى، وحرصه على متابعة العديد من الأعمال الفنية، وحضور الحفلات الغنائية.

وتعد تجربة إجورين المنتظرة مع الأهلي هي الخطوة الأولى في مشواره التدريبي، حيث نال سريعًا ثقة لاسارتي، عقب عامين فقط من اعتزاله اللعب، ليكون مساعده الأول في الجهاز الفني للفريق المصري.