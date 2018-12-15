الصفقة الثالثة.. الأهلي يعلن ضم الأنجولي جيرالدو رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن نادي أول أغسطس انتقال لاعبه الأنجولي جيرالدو إلى الأهلي، ليصبح ثالث صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال نادي أول أغسطس عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "أول أغسطس توصل إلى اتفاق مع الأهلي بعد سلسلة من المفاوضات من أجل انتقال جيرالدو، وتم الاتفاق اليوم (السبت) بين أول أغسطس والأهلي واللاعب."

وتابع: "تم عقد الجلسة بين رئيس النادي، ونائب الرئيس لشئون كرة القدم، واللاعب ومبعوث النادي الأهلي وتم الاتفاق على كافة التفاصيل."، حيث ظهر عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء في صورة التوقيع مع اللاعب.

من جانبه، قال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "أعلن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي عن تعاقد النادي مع جيرالدو مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي لمدة 4 مواسم ونصف".

وأضاف: "عدلي القيعي مستشار التعاقدات أنهى كافة الأمور الإدارية والمالية ومن المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة للانضمام للأهلي خلال الأيام القليلة القادمة".

ويبلغ جيرالدو من العمر 27 عامًا، ولعب 14 مباراة دولية ولعب مع أول أغسطس نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، كما خاض عدد من التجارب في البرازيل لمدة 5 سنوات من 2010 وحتى 2015.

جدير بالذكر أن جيرالدو بات ثالث صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي لدعم الفريق الأول، بعد التعاقد مع لاعب الوسط محمد محمود من وادي دجلة، والظهير الأيسر محمود وحيد من مصر المقاصة.