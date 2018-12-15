جريزمان ينشر صورته مع مدرب الأهلي "المحتمل".. ويؤكد: شكرًا لكل من ساعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نشر الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد، صورة له مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني المحتمل للأهلي محتلفًا بمباراته رقم 300 في مسيرته.

مارتن لاسارتي سيصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة من أجل التفاوض حول الرتوش الأخيرة في تعاقده مع الأهلي، لتولي مهمة تدريب الفريق.

ونشر جريزمان تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، حيث توجه خلالها بالشكر إلى كل من ساعده في بداية مسيرته، مع نشر صورة له مع المدرب الأوروجوياني.

وقال جريزمان في تغريدته: "اليوم لعبت المباراة رقم 300 في مسيرتي، الحلم يتحقق، شكرًا لكل من ساعدني في مسيرتي".

الجدير بالذكر أن لاسارتي يعد من مكتشفي جريزمان، حيث سبق له أن تولى تدريب نادي ريال سوسيداد الإسباني خلال لعب الفرنسي له.

