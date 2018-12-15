مدرب الأهلي المحتمل.. الخليج 365 يرصد 10 معلومات عن "مكتشف جريزمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

"بسبب لاسارتي بدأت شرب المتة كل يوم وأصبحت عاشقًا لكرة القدم في أوروجواي" هكذا تحدث أنتوان جريزمان عن مدربه السابق مارتن لاسارتي، مبررًا وضع علم دولة أوروجواي على كتفيه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي في نهائي كأس العالم 2018، وتتويجه باللقب المونديالي.

تصريحات جريزمان تؤكد أن مارتن لاسارتي المرشح الأبرز لخلافة المدير الفني المؤقت محمد يوسف على مقعد القيادة الفنية للأهلي ليس مدربًا عاديًا، خاصة على الصعيد النفسي، كما أن مسيرته التدريبية شهدت نجاحات بارزة.

ويستعرض الخليج 365 10 معلومات عن مدرب الأهلي المحتمل:

- لم يكن المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي فقط مكتشفًا للمهاجم الفرنسي الفذ الذي حل ثانيًا في ترتيب المتنافسين على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بالعام الجاري، لكنه أثر في تكوينه بشكل ملفت، جعله عاشقًا لدولة أوروجواي، ومرتبطًا بالعادات التاريخية هناك وأبرزها شرب المتة "شراب تقليدي في الدولة اللاتينية".

- ولد مارتن بيرناردو لاسارتي في العشرين من مارس عام 1961، وبدأ مشواره مع كرة القدم كمدافع في فريق رينتيستاس عام 1980، قبل مسيرة امتدت حتى عام 1996، كانت أبرز محطاتها بقميص ديبورتيفو لاكرونيا بين عامي 1989 و1992، بينما اعتزل بقميص رامبلا جونيورز عام 1996.

- لم ينتظر لاسارتي كثيرًا ليصبح مدربًا، حيث قاد فريق رامبلا جونيورز مباشرة عقب اعتزاله، قبل أن يتجاوز 35 عامًا، وحقق انطلاقة مميزة بمشواره التدريبي، حيث قاد الفريق للمركز الثاني في دوري الصيف بأوروجواي "Clausura" إلا أنه لم يستمر كثيرًا، حيث اتجه عام 1999 لتدريب رينتيستاس الذي بدأ معه مسيرته الكروية، وانتقل منه مجددًا عام 2000 لتدريب بيا فيستا.

- شهد عام 2002 التجربة التدريبية الأولى لمارتن لاسارتي خارج أوروجواي، عندما قاد الوصل الإماراتي في منتصف موسم 2001/2002، وساهم في تحول مبهر للفريق الذي كان متذيلًا لجدول ترتيب الدوري المحلي، لينهي الموسم تحت قيادة لاسارتي في المركز الخامس.

- عام 2003 تولى لاسارتي قيادة فريق ريفر بليت الأوروجوياني، وواصل نجاحاته بقيادته للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى، ليعرف طريقه إلى أندية القمة في أوروجواي، حيث درب فريق ناسيونال الشهير بالعاصمة مونتيفيديو عام 2005، وقاده للتتويج بلقبي الدوري عامي 2005 و2006، إلا أن تراجع النتائج في نسخة 2007 واحتلال الفريق المركز الخامس كان سببًا في عدم تجديد تعاقده.

- عقب تجربة قصيرة للغاية لم تتجاوز شهرين مع فريق ميوناريوس الكولومبي الذي قاده لاسارتي للتأهل للدور الثاني في كوبا سودأميركانا، عاد المدرب الأوروجوياني مجددًا إلى بلاده، وقاد فريق دانوبيو في موسم وحيد، ليتحول في عام 2009 إلى الخطوة التدريبية الأهم في مشواره، عندما تعاقد مع نادي ريال سوسيداد الإسباني الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية في ذلك الوقت.

- وفي موسمه الأول نجح لاساراتي في قيادة ريال سوسيداد للعودة إلى الأضواء مجددًا، وشهد ذلك الموسم اعتماده على المهاجم الفرنسي الصاعد أنتوان جريزمان، ذو الـ 18 عامًا، والذي منحه لاساراتي فرصة تمثيل الفريق الأول للمرة الأولى في مشواره، بعد ثلاث سنوات قضاها لاعبًا في صفوف الناشئين والشباب.

- كافأت إدارة ريال سوسيداد المدرب لاسارتي بتجديد تعاقده مطلع الموسم التالي حتى عام 2012، وواصل المدرب الأوروجوياني مسيرته المميزة في النصف الأول من موسم 2010/2011 الذي حققه فيه سوسيداد نتائج مميزة جعلته على مقربة من المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، إلا أن نتائج الفريق تراجعت في النصف الثاني من عمر الموسم، ليختتم الموسم المحلي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

- غادر لاسارتي الأراضي الإسبانية، وعاد لتجربة جديدة في أمريكا الجنوبية، حيث قاد يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي بين عامي 2012 و2013، قبل تجربة بارزة جديدة بقيادة يونيفرسيداد تشيلي عام 2014، والذي توج معه بلقب دوري الشتاء عام 2014، ولقبي الكأس والسوبر عام 2015.

- التجربة الأخيرة للمدرب الأوروجوياني المخضرم تمثلت في عودته لتدريب ناسيونال عملاق عاصمة بلاده عام 2016، والذي قاده لاسارتي للتأهل للدور الثاني في كوبا ليبرتادوراس عام 2017، قبل الخروج على يد بوتافوجو البرازيلي، وانتهت مسيرته مع ناسيونال في اليوم الأخير من عام 2017، عقب الخسارة أمام سود أميركا بالدوري المحلي، رغم فوز ناسيونال بست مواجهات من السبع التي سبقت تلك الخسارة.