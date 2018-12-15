الخليج 365 يكشف الجهاز المعاون المحتمل للأوروجواياني لاسارتي في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم سعيد:

أعلن النادي الأهلي وصول المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي للقاهرة تمهيدا للتعاقد معه لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقال مصدر ليلا كورة إن المدير الفني الجديد توصل لاتفاق لتدريب الأهلي لعام ونصف، على أن يصطحب معه مدربا مساعدا وهو لاعب منتخب اوروجواي السابق ايجوارين سيباستيان، ومدرب احمال هو اليخاندرو خافيير.

وأشار إلى أن الجهاز المعاون المحتمل سيتكون من محمد يوسف مدربا عاما، وطارق سليمان مدربا للحراس، وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.