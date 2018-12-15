الأهلي يعلن.. وصول مدرب أوروجوياني للتفاوض على خلافة كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وصل المدرب الأوجواياني مارتن لاسارتي للتفاوض مع إدارة الأهلي لتولي تدريب الفريق خلفا للمدير الفني المؤقت محمد يوسف.

وكان الأهلي أقال كارتيرون من منصبه بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ووداع بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية) من دور الـ16.

ويبلغ لاسارتي 57 عاما، وسبق له العمل مدربا للعديد من الفرق أبرزها ريال سوسيداد الإسباني، والوصل الإماراتي، فضلا عن منتخب بلاده.

وكان محمد يوسف المدرب المساعد في جهاز كارتيرون، تولي تدريب الفريق في المباريات الأخيرة بشكل مؤقت، لحين تعيين مدرب جديد للفريق.