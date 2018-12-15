تعرف على الأورجوياني مارتن لازارتي المُرشح لتدريب الأهلي

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يبقي الأورجوياني مارتن لازارتي المُرشح لتدريب الاهلي واحداً من أصحاب التجارب التدريبية المُثيرة والهامة فقد سبق وقاد المدرب الأورجوياني أكثر من فريق وحقق نتائج جيدة معه.
وصل مارتن لازراتي للقاهرة من أجل التفاوض حول تدريب الأهلي ويبلغ لازارتي 57 عاما فقد ولد في مارس 1961 من أب إسباني وأم أورجوانية واستهل مشواره مع كرة القدم لاعبا ضمن عددا من الأندية المحلية في الأوروجواي إلا أن فترة تألقه كانت بقميص فريق ناسوينال الأوروجوايانيوالذي ساهم معه في تحقيق كأس العالم للأندية بنسخته القديمة انتر كونتيننتال عام 1988 وكأس الكوبا ليبرتادورس عام 1988 .
انتقل لازارتي للعب في الدوري الإسباني ضمن صفوف فريق ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني لمدة 4 مواسم قبل أن ينهي مسيرته كلاعب ويسلك عالم التدريب .
لازارتي مدربا
استهل مارتين لازارتي مسيرته التدريبيه مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربا لفريق رامبيلا ثم بيلا
إنجازاته كمدرب :
دوري أوروجواي الدرجة الأولى سنة - 2005 و 2005 - 2006 مع فريق ناسيونال "أوروجواي"
دوري الدرجة الثانية بأوروجواي 2004 وصعد بفريق ريفر بليت الأوروجواني لدوري الدرجة الأولى
دوري الدرجة الثانية بأسبانيا La Liga 2 عام 2009 - 2010 وصعد بفريق ريال سوسيداد للدرجة الأولى
دوري تشيلي عام 2014 مع فريق يونيفرسيداد .
كأس تشيلي عام 2015 مع فريق يونيفرسيداد .
السوبر التشيلي 2015 مع فريق يونيفرسيداد.
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