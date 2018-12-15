جلال يتولى مهمة المصرى خلفا ليونس

كتب - عبدالرحمن بصلة: قرر مجلس إدارة النادى المصرى تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا وحمد إبراهيم مدربا عاما وبقاء ياسر عزت مدربا وسيف داود مدربا مساعداً ومصطفى كمال مدرباً للحراس ومحمود عزت مدربا وسيف داود مدربا مساعداً ومصطفى كمال مدرباً للحراس ومحمودجابر مديرا إداريا. كما قرر المجلس تعيين الدكتور هشام مصطفى طبيباً للفريق على أن يستمر باقي أفراد الجهازين الإداري والطبي في ممارسة أعمالهم.

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