الأهلي يضع اللمسات النهائية لإنهاء صفقة جيرالدو دا كوستا

كتب - محمد اللاهوني

وضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات الأخيرة على صفقة التعاقد مع جيرالدو دا كوستا، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي، ليعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم

بالنادي بداية من يناير المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للنادي الأهلي بحضور عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالقلعة

الحمراء، الذي يتواجد حالياً في أنجولا لإتمام الصفقة.

وحسم القيعي صفقة انتقال جيرالدو إلى الأهلي مقابل مبلغ مليون دولار، حيث أنهى كافة تفاصيل الصفقة مع النادي الأنجولي واتفق مع اللاعب على المقابل المادي.