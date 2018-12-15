تورينو يفرض تعادلًا سلبيًا على يوفنتوس في الشوط الأول

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كتب - عبدالرحمن أبوهاشم
نجح في افساد كافة هجمات يوفنتوس والتي لم تشكل خطورة كبيرة على المرمى، في حين حاول لاعبو تورينو الوصول الى مرمى يوفنتوس، ولكن دون خطورة حقيقية، في ظل انحسار اللعب في وسط الملعب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
فرض فريق تورينو التعادل السلبي بدون أهداف على نظيره يوفنتوس، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب، أولمبيكو دي تورينو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بالدوريالإيطالي.
جاء الشوط سريعا وحماسيا من الفريقين، وتبادلا السيطرة على مجريات اللعب، وحاول لاعبو يوفنتوس هز شباك اصحاب الارض إلا أن دفاع تورينو
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