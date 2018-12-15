موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح والتي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

يدخل ليفربول مواجهة مانشستر يونايتد وعينه على الانتصار وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الحفاظ على صدارته في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.

يعلم لاعبو ليفربول جيدًا أن مباراة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة خاصة بعد الإرهاق والغيابات بسبب الإصابة في مباراة نابولي الإيطالي الثلاثاء الماضي والتي حسمها محمد صلاح لصالح الريدز للتأهل بعد عناء إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وزاد فريق مانشستر سيتي الضغوطات على ليفربول بعد أن حقق الفوز على إيفرتون بثلاثية مقابل هدف، لينتزع الصدارة مرة أخرى من كتيبة يورجن كلوب.

يذكر أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل فيه الدولي

المصري محمد صلاح أية أهداف حتى الأن.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول بقيادة كلوب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

بينما يدخل مانشستر يونايتد المباراة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، دون ضغوط كبيرة، خاصة وأنه لا ينافس على لقب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بل يكتفي فقط بضمان حجز مقعد له في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يدخل اليونايتد المباراة بقيادة مورينيو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: كريس سمالينج / إِيريك بايلي / فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: أنطونيو فالنسيا / نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / أشلي يونج.

خط الهجوم: خوان ماتا / أنطوني مارسيال / روميلو لوكاكو.