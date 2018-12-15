رياضة | رسميا.. خالد عيد مديرا فنيا لغزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. خالد عيد مديرا فنيا لغزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي غزل المحلة في التعاقد مع خالد عيد المدير الفني السابق لنادي طنطا والبلدية، لتولي منصب المدير الفني الجديد، خلفا لسمير كمونة الذي تقدم باستقالته عقب التعادل مع الحمام في الجولة قبل الختامية للدور الأول من دوري القسم الثاني.

وجاء القرار عقب جلسه جمعت بين عيد ومجلس إدارة المحلة عصر اليوم، تم الاتفاق فيها علي وضع خطة للفترة المقبلة، علي أن يعاونه طارق غيدة مدرب عام، وكابتن عبدالرؤف مدرب حراس، واشرف شيحة مدرب مساعد.

ويقود المدير الفني الجديد مران الغد استعدادا للقاء شقيقه بلدية المحلة يوم الخميس المقبل في الجولة الختامية للدور الأول من دوري القسم الثاني.