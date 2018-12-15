رياضة | خاص.. الأهلي يحدد راتب مارتين لازاراتي

أعلن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي عن تعاقد النادي مع جيرالدو مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي لمدة ٤ مواسم ونصف.

وأضاف عبد الحفيظ أن المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات أنهى كافة الأمور الإدارية والمالية ومن المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة للانضمام للأهلي خلال الأيام القليلة القادمة.

أتم مسئولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع جيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس الأنجولي ليعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بداية من يناير المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للنادي الأهلي بعدما سافر عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء إلى أنجولا لإتمام الصفقة.

وكلفت صفقة انتقال جيرالدو إلى الأهلي مبلغ مليون دولار، حيث أنهى القيعي كافة تفاصيل الصفقة مع النادي الأنجولي.

ولفت جيرالدو الأنظار إليه مع فريقه أول أغسطس في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث قاده لنصف النهائي.