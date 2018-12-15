رياضة | "الخليج 365 الرياضي" ينشر تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" ينشر تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الأوروجواياني "مارتين لازارتي" أحد المدربين الأجانب المرشحين بقوة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، مساء اليوم السبت، بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب محمود الخطيب رئيس النادي مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.

وانتهى المحادثات بين الأهلي و"لازارتي" في الساعات الماضية إلى الإتفاق على حضوره للقاهرة لاستكمال المفاوضات اليوم وغدًا في اجتماع مقررًا انعقاده مع محمود الخطيب وسيد عبدا لحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقتٍ لاحق.

وتعاقد النادي الأهلي مع الأوروجوياني مارتين لازاراتي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وفيما يلي تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي :-

مارتين لازاراتي مديرا فنيا يحصل على 125 ألف دولار شهريا

محمد يوسف مدربا عاما

الهاندرو مدربا يحصل على 225 ألف دولار سنويا

عادل مصطفى مدرب مساعد

طارق سليمان مدربا حراس المرمى

سيد عبد الحفيظ مدير كرة