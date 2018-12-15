رياضة | مارتين لازارتي مكتشف "العضاض" سواريز وصاحب تجربة رائعة مع ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتين لازارتي مكتشف "العضاض" سواريز وصاحب تجربة رائعة مع ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات المدرب الأوروجواياني مارتين لازارتي قريبًا من قيادة النادي الأهلي، وذلك بعد وصوله إلى القاهرة تمهيداً للاتفاق على تدريب المارد الأحمر ليكون خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته بعد الخروج من البطولة العربية.

بدأ مارتين لازارتي مسيرته التدريبيه في مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربًا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا، وله تجربة عربية مع فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم.

وسبق أن تولى تدريب ريفر بلايت الأوروجوياني وريال سويسيداد الإسباني وقاده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم وكان فريق ناسونال الأوروجواياني أخر محطاته التدريبيه .

يعتبر مارتن لازارتي من المدربين أصحاب العين الخبيرة في البحث عن المواهب الكروية كونه مكتشف مهاجم أوروجواي لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني أحد أبرز مهاجمي العالم.

وقال لازارتي عن سواريز خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية: "لقد كان صغيراً ولكنه بدا رجلاً صاحب خبرات عالية داخل الملعب، سواريز يملك شخصية قوية داخل الملعب ولديه ثقة كبيرة بالنفس لذا لا اشعر ان سواريز سيحقق ما يريده ميسي داخل الملعب كما يفعل جميع لاعبي برشلونة".