رياضة | خاص.. مهاجم الرجاء قد يجبر الأهلي على إعارة صفقته الجديدة في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. مهاجم الرجاء قد يجبر الأهلي على إعارة صفقته الجديدة في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع جيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس الأنجولي ليعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بداية من يناير المقبل. ووقع اللاعب على عقود انتقاله للنادي الأهلي بعدما سافر عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء إلى أنجولا لإتمام الصفقة. وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن هناك اتجاه داخل الأهلي لإعارة جيرالدو حتي نهاية بطولة إفريقيا، وذلك في حالة تعاقد المارد الأحمر مع نجم الرجاء المغربي بنحليب، حيث يرغب الأهلي في إنهاء التعاقد معه ولم يتم التطرق لموقفه من اللعب في إفريقيا من عدمه.

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