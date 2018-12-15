رياضة | السيرة الذاتية للأوروجواياني "مارتين لازارتي" مدرب الأهلي المُحتمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيرة الذاتية للأوروجواياني "مارتين لازارتي" مدرب الأهلي المُحتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل إلى القاهرة منذ قليل الأوروجواياني "مارتين لازارتي" أحد المدربين الأجانب المرشحين بقوة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب محمود الخطيب رئيس النادي مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.

وانتهى المحادثات بين الأهلي و"لازارتي" في الساعات الماضية إلى الإتفاق على حضوره للقاهرة لاستكمال المفاوضات اليوم وغدًا في اجتماع مقررًا انعقاده مع محمود الخطيب وسيد عبدا لحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقتٍ لاحق.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير السيرة الذاتية للأروجواياني "لازارتي" المدرب المُحتمل للأهلي:-

- وُلد "لازارتي" في 20 مارس لعام 1961 في مدينة "مونتيفيديو" بأوروجواي، لأب أسباني وأم أوروجوايانية، وكان يلعب في مركز الدفاع.

- لعب "لازارتي" خلال مسيرته الكروية للعديد من الأندية في "أوروجواي" أبرزها، ريستريتاس وسنترال إسبانيول ورامبلا جونيورز وديفينسور سبورتينج، وناسيونال دي فوتبول والذي توج معه بأربعة ألقاب، أبرزها الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 1988.

- كما لعب "لازارتي" ضمن صفوف فريق ديبورتيفو لاكورونيا الأسباني 4 مواسم، ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلي الدوري الاسباني "الليجا"، وشارك معه في 35 مباراة بالبطولة في الموسم التالي، وساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

- بدأ مسيرته التدريبية في سن 35 عامًا مع فريق رامبلا جونيورز الأوروجوياني، وحصل معه علي المركز الثاني في الدرجة الأولى في بطولة "كلوسورا" عام 1996.

- بعد رحيله عن "رامبلا" تولي تدريب عدة أندية أبرزها، رينتستاس و بيلا فيستا وريفير بليت وناسيونال ومونتيفيديو وريال سوسيداد الاسباني، وميلوناريوس الكولومبي، ويونيفيرسيداد بطل تشيلي

- وكان لـ"لازارتي" تجربة تدريبية عربية مع نادي الوصل الاماراتي عام 2002.

- حقق "لازارتي" عدة إنجازات خلال مشواره التدريبي أبرزها:

• حقق لقب الدوري الأوروجوياني 3 مرات مع فريق ناسيونال مواسم 2004-2005، 2005-2006، 2015-2016.

• توج بلقب دوري الدرجة الثانية في اوروجواي عام 2004 وقاده لدوري الدرجة الأولي.

• قاد فريق ريال سوسيداد إلي الدوري الاسباني الممتاز عام 2009

• توج بلقب الدوري التشيلي "أبيريتورا" عام 2014 مع فريق يونيفيرسيداد دي تشيلي

• حصد كأس تشيلي وكأس السوبر عام 2015 مع يونيفيرسيداد دي تشيلي

- آخر المحطات التدريبية لـ"لازارتي" كانت مع فريق ناسيونال بطل أوروجواي ورحل عنه في ديسمبر 2017، ولم يتولي تدريب أي فريق.