رياضة | تعرف على بطولات وانجازات "مارتين لازارتي" مدرب الأهلي المُحتمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على بطولات وانجازات "مارتين لازارتي" مدرب الأهلي المُحتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبقي الأورجوياني مارتين لازارتي المُرشح لتدريب الاهلي واحداً من أصحاب التجارب التدريبية المُثيرة والهامة فقد سبق وقاد المدرب الأورجوياني أكثر من فريق وحقق نتائج جيدة معه.

وصل مارتن لازراتي للقاهرة من أجل التفاوض حول تدريب الأهلي ويبلغ لازارتي 57 عاما فقد ولد في مارس 1961 من أب إسباني وأم أورجوانية واستهل مشواره مع كرة القدم لاعبا ضمن عددا من الأندية المحلية في الأوروجواي إلا أن فترة تألقه كانت بقميص فريق ناسوينال الأوروجواياني والذي ساهم معه في تحقيق كأس العالم للأندية بنسخته القديمة انتر كونتيننتال عام 1988 وكأس الكوبا ليبرتادورس عام 1988 .

انتقل لازارتي للعب في الدوري الإسباني ضمن صفوف فريق ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني لمدة 4 مواسم قبل أن ينهي مسيرته كلاعب ويسلك عالم التدريب .

لازارتي مدربا

استهل مارتين لازارتي مسيرته التدريبيه مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا لينتقل لازارتي لتولي تدريب فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم ثم تولى تدريب فريق ريفربلات الأوروجواياني .

إنجازاته كمدرب :

دوري أوروجواي الدرجة الأولى سنة - 2005 و 2005 - 2006 مع فريق ناسيونال "أوروجواي"

دوري الدرجة الثانية بأوروجواي 2004 وصعد بفريق ريفر بليت الأوروجواني لدوري الدرجة الأولى

دوري الدرجة الثانية بأسبانيا La Liga 2 عام 2009 - 2010 وصعد بفريق ريال سوسيداد للدرجة الأولى

دوري تشيلي عام 2014 مع فريق يونيفرسيداد

كأس تشيلي عام 2015 مع فريق يونيفرسيداد

السوبر التشيلي 2015 مع فريق يونيفرسيداد