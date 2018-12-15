رياضة | مارتين لازارتي صانع نجومية جريزمان.. يقترب من تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتين لازارتي صانع نجومية جريزمان.. يقترب من تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت وصول المدرب الأوروجوياني مارتين لازارتي إلى القاهرة للاتفاق على تدريب الفريق الأول بالقلعة الحمراء خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون صاحب الخروج العربي والذي تمت إقالته لسوء النتائج.

- مسيرته الكروية:

لازارتي يبلغ من العمر 56 عاماً واستهل مشواره مع كرة القدم لاعبا ضمن عددا من الأندية المحلية في الأوروجواي وكانت فترة تألقه كانت بقميص فريق ناسوينال.

وخاض لازارتي تجربة في الدوري الإسباني ضمن صفوف فريق ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني لمدة 4 مواسم قبل أن ينهي مسيرته كلاعب ويسلك عالم التدريب .

- مسيرته التدريبية:

استهل مارتين لازارتي مسيرته التدريبيه في مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربًا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا، وله تجربة عربية مع فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم.

كما أنه تولى تدريب رفر بلايت الأوروجوياني وريال سويسيداد الإسباني وقاده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم وكان فريق ناسونال الأوروجواياني أخر محطاته التدريبيه .

- اكتشاف جريزمان:

يعد صانع الألعاب الفرنسي أنطوان جريزمان، أحد أبرز المواهب التي إكتشفها لازارتي في فترة تواجده على قمة القيادة الفنية لفريق ريال سويسيداد الإسباني، ودائماً ما يتحدث جريزمان عن لازارتي بأنه له تأثير كبير عليه وعلى مسيرته الكروية وسبب من أسباب حبه للأوروجواي.

كما قال جريزمان عن لازارتي في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" بأنه كان "أخا كبيراً بطبيعة الحال ثقافته تركت أثرها علي"، ويذكر فأن جريزمان قد لعب في صفوف ريال سوسيداد خلال الفترة من 2009 إلى 2014.